健康で長生きするには、どんなことに気を付けるべきか。『世界中の研究結果を調べてわかった！糖尿病改善の最新ルール』（あさ出版）を書いた国際医療福祉大学三田病院糖尿病・代謝・内分泌内科 部長／同大学医学部教授の坂本昌也さんは「おせちをどう食べるかで、その人の10年後の健康が見える。正月の食卓ほど“その人の食習慣の正体”が表れる場はない」という――。（聞き手・構成＝医療・健康コミュニケーター高橋誠、第1回