◇第104回全国高校サッカー選手権1回戦奈良育英2（3PK2）2矢板中央（2025年12月29日ゼットエーオリプリスタジアム）5大会連続18回目出場の奈良育英が矢板中央（栃木）をPK戦の末に破り、20年以来5大会ぶりに初戦を突破した。一進一退の攻防が続いた1―1の後半20分、ゴール前でラストパスを受けたMF柑本（こうじもと）凛伍が右足でゴールネットを揺らして勝ち越した。試合終了間際に同点に追い付かれてPK戦に突入も