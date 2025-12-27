名古屋大病院（名古屋市昭和区）は27日、小児外科で2023年と25年に手術中の医療事故が相次ぎ、管理体制に重大な懸念が生じたとして、今月9日から同科での手術を一時停止していると明らかにした。再開時期は未定。病院によると、23年、内視鏡手術中に患者の健康な腎臓を誤って摘出した。今年、手術中に患者が心停止し、そのまま亡くなった。今月に入り、効能について誤った認識を持ったまま薬剤を手術で使った事例も発覚。手術