高校生と家庭教師の“スマホ普及前”をめぐる会話が注目を集めている。【映像】「時間を楽しんでた」？スマホ普及前の過ごし方投稿したのは、データムゴリスターさん（@DATAM_GOLYSTAR）。投稿主（40歳前後）が家庭教師の授業後に、生徒（高校1年生）との雑談でスマホや携帯電話の普及前は「電車に乗ってる時間とか、何して時間潰してたの？」と質問されたことを、Xに投稿した。投稿主は、電車に乗っている間に何をしていたの