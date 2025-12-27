流通経済大柏の3年生CB廣瀬煌年末に控えた第104回全国高校サッカー選手権大会で優勝候補の筆頭に挙げられる流通経済大柏において、守備の中心となるのが175センチの3年生CB廣瀬煌だ。今年は高円宮杯プレミアリーグEASTで21試合に出場し、チーム2番目の出場時間の長さを誇り、ベスト4の成績を残したインターハイでも準決勝で大津に0-0のPK負けを喫したが、大会を無失点で乗り切って優秀選手に選ばれた。「僕の身長は全国のCBの