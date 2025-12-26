防衛省は、海上自衛隊の潜水艦修理を受注した川崎重工業からゲーム機や腕時計、財布などの提供を受けて私物にしていた監督官3人を5日間から15日間の停職、潜水艦の乗組員8人を減給の懲戒処分とした。1人で合わせて40万円相当の物品を受け取っていた隊員もおり、11人が不正に受け取った物品の総額は116万円相当にのぼるという。川崎重工業は架空取引で捻出した裏金で物品を提供していた。この問題を受けて、小泉防衛相は、「防衛省