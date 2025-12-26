政治家のラサール石井参院議員が26日、自身のXを更新。人気漫画『こちら葛飾区亀有公園前派出所』（こち亀）の新作アニメが全キャスト交代で制作されることについて、事情を語った。【画像】新作アニメ発表！『こち亀』50周年記念の告知ビジュアル1996年から放送がスタートしたアニメ『こち亀』で主人公・両津勘吉役を担当していた石井は「こち亀がアニメで再開します。声優一新という事で、一部に『ラサールが国会議員になる