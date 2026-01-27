ゲーム「鉄拳8」の大会で95歳と92歳が拳をかわし話題になっている。 【写真】92歳の優勝者「トロフィー、いただいていきます」 予選は8人のシングルエリミネーション方式(敗者復活無し)のトーナメント形式で開催。勝ち上がった95歳の横田玲子さんと92歳の酒井ヒサ子さんの2人で決勝戦が行われた。優勝した92歳の酒井さんはクラウディオを自在に操り、情熱的にボタンを押す様子は解説者に「バッハがピア