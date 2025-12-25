中国政府が、日本への団体旅行客を6割程度まで減らすよう旅行代理店に対し、指示を出していたことがわかりました。関係者によりますと、中国政府は今月初め、中国国内の主な旅行代理店に対し、日本への団体旅行を減らすよう説明会を開いて指示しました。一部の代理店に対しては6割程度まで減らすよう、具体的な数字を挙げて指示があったということです。ただ、団体旅行に限った指示であり、個人旅行は対象外だということです。また