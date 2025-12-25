人生一発逆転も夢ではない「宝くじ」。高額当せんした後には本当に幸せが待っているのか。『ABEMA Prime』では、過去に3億円以上の高額当せん者に話を聞いた。【映像】一晩で2000万…キャバクラで豪遊する様子（実際の映像）■3億2038万円の大当たり…使い道は？過去に高額当せんした久慈六郎氏は、「2005年の38歳のとき、ロト6で3億2038万円大当たりした」と語る。当時の心境について、「嬉しいというか、見慣れない金額にな