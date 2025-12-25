北朝鮮の金正恩総書記は原子力潜水艦の建造現場を視察し、韓国による原子力潜水艦の建造について「必ず対応すべき安全脅威と見なす」と批判しました。北朝鮮メディアによりますと、建造している原子力潜水艦は8700t級だと主張し、巨大な艦体の前で関係者と話す金総書記の姿が伝えられていますが、具体的な進捗などへの言及はありませんでした。一方、韓国による原子力潜水艦の建造をアメリカが承認したことをめぐり、金総書記は「