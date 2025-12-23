女優波瑠（34）と俳優高杉真宙（29）が23日、双方のインスタグラムを更新。結婚を発表した。SNS上では、2人が2年半前に初共演した連続ドラマの番組宣伝の際、ツーショットで「家事の分担」について答える切り取り動画が拡散され、その雰囲気に反響が広がっている。2人は23年4月期のフジテレビ系連続ドラマ「わたしのお嫁くん」で初共演した。X（旧ツイッター）では、2人が当時同局系ニュース番組にツーショットで出演し、並んで同