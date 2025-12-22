サンワサプライ株式会社は、レーザー照射とマウスカーソル操作の2WAYで使える、振動機能付きタイマーを搭載したグリーンレーザーポインター「MA-WPR17BK」を発売した。赤色光の約8倍視認性に優れた緑色光レーザーとジャイロセンサーを搭載し、プレゼン資料のポインティングだけでなく、本体の向きを変えるだけでPCのマウス操作が可能だ。ソフトウェア無しで使え、接続するだけで複数のパソコンで使い回しができる。■プレゼンター