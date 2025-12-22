レーザー照射とプレゼンター機能に対応！2WAYワイヤレスプレゼンター
サンワサプライ株式会社は、レーザー照射とマウスカーソル操作の2WAYで使える、振動機能付きタイマーを搭載したグリーンレーザーポインター「MA-WPR17BK」を発売した。赤色光の約8倍視認性に優れた緑色光レーザーとジャイロセンサーを搭載し、プレゼン資料のポインティングだけでなく、本体の向きを変えるだけでPCのマウス操作が可能だ。ソフトウェア無しで使え、接続するだけで複数のパソコンで使い回しができる。
■プレゼンター機能とレーザーポインターがひとつに
これ1つで、マウス操作・PowerPoint操作もできるグリーンレーザーポインター。対面で行う会議・講演でも、オンラインで画面共有する際にも、伝えたい箇所を明確に示すことができる。
■本体が振動するタイマー付き
プレゼンや講義で便利なタイマー機能を搭載している。時間が来ると本体が振動するので、時計を見ずに残り時間をスマートに確認できる。
■カーソル操作やクリックができるマウス機能
付属のレシーバーをパソコンに接続すると、マウス操作が可能になる。カーソルを画面上に表示・操作でき、クリック操作も可能だ。
■ジャイロセンサー搭載
手の動きで操作できるジャイロセンサーを搭載。ボタンを押しながら本体を傾けるだけでカーソルを操作できる。
■2.4GHzワイヤレスで最大30m通信
電波障害に強い2.4GHzワイヤレスを使用しているので、歩きながらのプレゼンにも対応できる。
■明るく見やすいレーザーポインター機能
レッドレーザーの約8倍明るいグリーンレーザーを採用しており、広い会議室や講義室でも活用できる。
■プレゼンテーション向けの機能も充実
PowerPointのスライド進行（進む／戻る）、スライドショー開始/終了に対応する。さらに「ペンモード」を搭載し、スライド上への書き込みも可能で、重要な箇所をその場で強調できる。
■「ハイブリッド型会議」にも使える
オンラインと対面で同時に行う「ハイブリッド型会議」にも使用できる。大画面ディスプレイでもオンライン参加者の画面でもカーソルやペン書き込みが表示され、明確に伝わる。
■会議室の共用プレゼンターとして
ソフトウェア不要で、レシーバーと本体が自動でペアリングされるので接続してすぐに使える。会議室などの共用プレゼンターとして活用できる。
■レシーバーを本体に収納可能
使わない時は底面にレシーバーを収納できる。
■電池交換がいらないUSB充電式
付属のUSBケーブルで繰り返し充電でき、電池交換は不要。約1.5時間で充電できる。
■Windows・Mac両対応
Windows・Mac両方のパソコンに対応している。
■安心の抗菌仕様
会社での会議など、多人数の使用でも安心の抗菌仕様だ。
■消費生活用製品安全法（PSC）適合
消費生活用製品安全法に適合し、PSCマークを表示している。
■グリーンレーザーポインター「MA-WPR17BK」
