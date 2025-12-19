「レストランで頼んだ食べ物を無断で持ち帰る」「10時間居座る」「人がいないときに勝手に予約席に座る」……一見マナー違反くらいで済まされそうなこれらの行為は犯罪になるのだろうか？ 【画像】カフェで店員の退店の求めに応じず、居座った時に抵触する可能性がある法律 「お嬢様」の素朴な法律の疑問に松井浩一郎弁護士が明快に答える書籍『それ犯罪です！知らないとヤバい刑法の話』から、レストランについ