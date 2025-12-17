阪神の掛布雅之OB会長（70）の野球殿堂入りを記念して、大阪・難波の高島屋大阪店で「野球殿堂入り記念掛布雅之展」が17日にスタート。タレントの酒井法子（54）もゲストとしてお祝いに駆けつけ、掛布氏とのトークショーで会場を盛り上げた。「ずっとファンだったんです。小さいころに家に掛布さんのポスターが貼ってあって、白い歯の笑顔を惚れ惚れと見ていた。格好良かったです」という酒井の告白にミスター・タイガースも