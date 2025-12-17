トランプ大統領が16日（現地時間）、ベネズエラのマドゥロ政権を「海外テロ組織」に指定し、ベネズエラを行き来するすべての制裁石油運搬船に対する「全面的かつ完全な封鎖」を命令した。トランプ大統領はこの日、ソーシャルメディア「トゥルース・ソーシャル」に「ベネズエラは現在、南米史上組織されたもののうち最も大きな規模の（米国）艦隊により完全に包囲されている」とし、このように明らかにした。また「この艦隊はさらに