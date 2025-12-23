アメリカの連邦通信委員会(FCC)は2025年12月22日に、世界最大のドローンメーカーである中国のDJIなど複数の外国製ドローンを「アメリカの国家安全保障に容認できないリスクをもたらす」と判断された「Covered List(カバードリスト)」に追加することを発表しました。リストに入れられた製品は、今後の新機種についてアメリカ向けの承認が得られなくなるため、事実上販売や輸入が制限される見込みです。US adds new models of China