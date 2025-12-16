弁護士の山岸久朗氏が16日、X（旧ツイッター）を更新。東京・上野動物園パンダが来月中国に返還される件についてコメントを寄せた。「テレビでは『（パンダが）いなくなってさみしい』という市民の声を取り上げている。アホかと思う。中国は、パンダを外交ツールとしており、新規貸与を認める可能性は低いと。それは他でもない高市早苗首相の台湾有事を巡る国会答弁に対する反発であると。それやったらいらんわ！」とバッサリ。