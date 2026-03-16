〈《胃から赤ん坊の両手が？》“人食いグマ”の凶行を誰も止められなかった…原形がわからなくなるまで食い荒らされ、雪原に投げ出された我が子を食い殺された…札幌を震え上がらせた“獣害事件”のリアル〉から続く動物園の人気者といえば、四六時中のんびりと笹を食べる愛くるしいジャイアントパンダだ。しかし、彼らが「クマ科（食肉目）」に分類される猛獣であることを忘れてはならない。【写真】この記事の写真を見る（2枚