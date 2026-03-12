イオンリテールは、3月20日（金・祝）から、さくらももこ原作の『コジコジ』とコラボレーションしたキャンペーンを、全国の「イオン」や「イオンスタイル」約100店舗と公式オンラインサイトで開催する。【写真】缶バッジやアンブレラマーカーも！キュートなオリジナルグッズ一覧■新生活にぴったりなグッズ今回春の大型セール「イオン 超！春トク祭り」の特別企画として開催されるのは、『コジコジ』をデザインしたコラボア