多くの人間が行き交う駅はドラマの宝庫だ。1935年には、電車に胴体を切断されながらも身の上話をはじめた女性の存在が、当時の新聞で報道されている。この事件の詳細は、前編記事〈電車に下半身を潰されたのに「ねえ、タバコちょうだい」…そのまま5時間生きた荒川区の女性が懺悔「悲しい浮気癖」〉で解説している。本稿では、ビッグターミナル・JR新宿駅が舞台となった「貰い子殺し」について、猟奇事件に造詣が深いライターの穂