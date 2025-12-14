やることが多くてなかなか集中力が続かない……そんな悩みを抱える人も多い。集中力は、生まれつきの才能ではない。日々の環境と習慣の積み重ねで誰でも高めることができる。時間戦略の専門家・名郷根修氏は「やる時間をあらかじめ決める」だけで、仕事の質もスピードも格段に上がると説く。集中力を高めるコツとは？※本稿は、名郷根 修『あなたの人生をムダにする 時間の悩みをすべて解決する技術』（フォレスト出版）の一部を抜