政府の発表によれば、2025年卒の大学生の就職率は25年4月1日時点で98.0％と前年同期比0.1ポイント低下したものの、依然高い水準にある（図表1参照）。足下ではトランプ関税など不安要因もあるが、企業業績は極めて好調。持続的な成長のためには優秀な人材確保が不可欠であり、ほとんどの企業が新卒採用に前向きだ。インディードリクルートパートナーズの「就職プロセス調査」によれば、26年卒についても内定率が25年2月1日時