慌ただしさが増す師走も半ば。忙しくてクリスマスのことは考えられない…という方、ご安心ください！もあいかすみさん（@moaiskitchen）に、にんじんを使ったパーティー映えするおしゃれサラダを教えていただきました。チキンとの相性も抜群！レンチンですぐ作れるので、あともう一品欲しいときにも重宝するレシピです。パーティー映えするレンチンサラダこんにちは、管理栄養士のもあいかすみ（@moaiskitchen）です。今回はクリス