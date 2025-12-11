日本への渡航を自粛するよう注意喚起してから1か月になるのを前に、中国外務省はきょう（11日）、日本への渡航を当面控えるよう再び呼びかけました。今度は「地震の発生」を理由にしています。中国国営の中央テレビによりますと、中国外務省はきょう、日本への渡航を控えるよう呼びかけました。その理由として「12月8日以降、日本の本州東部付近の海域で連続して地震が発生している」と指摘。「地震により多数の負傷者がでているほ