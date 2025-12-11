株式会社カラーの公式サイトが11日に更新され、代表取締役の庵野秀明より株式会社ガイナックスの破産整理が終わったことを報告した。法人として消滅し、42年弱の歴史に幕を下ろしたことに、これまでの思いを長文で伝えた。【写真】ガイナックスとは無関係に…『エヴァ』綾波レイ等身大フィギュアガイナックスは1984年に設立され、アニメーション制作やゲームソフトの制作販売などを行ってきたが、2024年6月に破産を報告。当時