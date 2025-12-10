12月はクリスマス商戦を見越して新作のゲームソフトがリリースされる。特に1990年代の12月10日には、多くのソフトがリリースされてきた。ゲームに詳しくなくともタイトルを聞けば誰もが思い浮かべる“名作”も多い。【貴重写真】オーラ全開…大河ドラマの打ち上げに参加したビートたけし『攻略本の攻略本』が作られたほどまずは、1993年の12月10日。スーパーファミコン向けソフトとして『す〜ぱ〜ぷよぷよ』が発売されている。