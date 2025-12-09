9日朝、大分県別府市の市道で女性が車にはねられるひき逃げ事件が発生し、警察は逃走した車を発見し、運転手から事情を聞いています。 【写真を見る】歩行中の女性がひき逃げ被害警察が逃走車を発見、運転手から事情聴取大分・別府市 9日午前8時20分ごろ、別府市野口元町の市道で歩いていた女性が車にはねられました。はねられたのは成人の女性で、市内の病院に運ばれ手当てを受けていますが、命に別状はないということです