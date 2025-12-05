ポップカルチャーの祭典「東京コミコン2025」が、2025年12月5日に幕張メッセで開幕した。今年の注目ポイントといえば、なんといっても『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズなどでおなじみジョニー・デップの登場。会場内にはデップゆかりの展示やブースが登場した。 『パイレーツ・オブ・カリビアン』資料・衣裳展示 代表作『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズから