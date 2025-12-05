『パイレーツ・オブ・カリビアン』貴重アイテム「東京コミコン2025」で展示 ─ ジョニー・デップ『チャリチョコ』も登場
ポップカルチャーの祭典「東京コミコン2025」が、2025年12月5日に幕張メッセで開幕した。今年の注目ポイントといえば、なんといっても『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズなどでおなじみジョニー・デップの登場。会場内にはデップゆかりの展示やブースが登場した。『パイレーツ・オブ・カリビアン』資料・衣裳展示
代表作『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズからは、デップ演じるジャック・スパロウの展示こそなかったものの、『パイレーツ・オブ・カリビアン／ワールド・エンド』（2007）より、デイヴィ・ジョーンズのデジタルアニメーション制作のために製作されたグラスファイバー製の胸像と、ジェフリー・ラッシュ演じるバルボッサのコスチューム、オーランド・ブルーム演じるウィル・ターナーのコートが登場した。
日本において、ジョニー・デップもうひとつの人気作といえば『チャーリーとチョコレート工場』（2005）。ウォンカ工場に登場したバイクのほか、映画の冒頭に登場した“ウォンカバー”のセットが展示された。ディズニー：ジョニー・デップ特設物販コーナー
ディズニーによるマーベル＆スター・ウォーズ物販ブースの隣には、ジョニー・デップの出演作品にまつわる特設物販コーナーが登場。『パイレーツ・オブ・カリビアン』シリーズや『ローン・レンジャー』（2013）といった、デップ×ディズニー作品のTシャツやグッズなどを購入することができる。東京コミコン2025 開催概要 名称 東京コミックコンベンション2025 （略称：東京コミコン2025） 会期 2025年12月5日（金）11:00～19:00
12月6日（土）10:00～19:00
12月7日（日）10:00～18:00 ※開催時間は変更となる可能性があります 会場 幕張メッセ（〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1）1ホール～6ホール予定 主催 株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会 イベント内容 国内外映画、コミックなどの最新情報公開、企業出展（限定・先行商品の販売、グッズの展示など）実際に映画で使用されたプロップ（小道具）やレアグッズの展示、最新技術を使った様々なコンテンツの体験、海外セレブ俳優との交流、ステージでのライブやパフォーマンス、コスプレイヤーとの交流、コンテスト、漫画家やイラストレーターの作品展示や販売、「アーティストアレイ」 お問い合わせ先 東京コミックコンベンション事務局 info@tokyocomiccon.jp