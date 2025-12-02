《本日お誕生日を迎えて家族に2年分たっぷり祝ってもらいました！体調を心配してくださる方がいらっしゃいますが私は元気です ありがとうございます 休む暇もなく12月末まで駆け抜ける予定です》

11月28日、Instagramにこう綴ったのはPR会社「merchu」の代表取締役を務める折田楓氏だ。折田氏は、’24年11月の兵庫県知事選挙で失職後の“出直し選挙”に挑み再選した斎藤元彦知事（48）とともに、選挙期間のSNS運用に関して公職選挙法違反の疑いで刑事告発されていた。

「県知事選の投開票後、折田氏は選挙活動を巡り、自身のnoteで齋藤知事の《広報全般を任せていただいていた》とした上で、プロフィール写真の撮影、キャッチコピーの一新、SNSアカウントの立ち上げ・運用などを手がけたと明かしました。

さらに斎藤知事がmerchuに対し、『公約スライド制作』『チラシデザイン』などの名目で合計71万を支払っていたのではという疑惑が浮上。merchuがSNS運用を主体的に行っていたとすれば、選挙運動における買収・被買収を禁じる公職選挙法に違反する可能性があるとして批判が噴出することに。そして同年12月、弁護士の郷原信郎氏と神戸学院大学の上脇博之教授が、斎藤知事と折田氏を刑事告発しました」（全国紙社会部記者）

しかし11月12日、神戸地検は斎藤知事と折田氏をいずれも嫌疑不十分として不起訴とした。これを受け折田氏は同日、Instagramで《昨年から続いております兵庫県知事選挙に関する件について、神戸地検より不起訴の判断が示されたことを確認いたしました》と投稿。

続けて、《不正な対価の授受はもちろんのこと、いかなる不正行為の事実も断じてございませんが、私の発信により誤解を招いてしまったことを深く反省しております》と謝罪し、《今回の経験を通じて、自らの言葉の重みと責任を改めて痛感しました》と心情を吐露した。

また、《一連の厳しい状況の中であっても、私を信じて温かい言葉や励ましを寄せてくださった方々がいらっしゃいました》と明かし、さらに疑惑が持たれている間も目の前の仕事に集中してきたといい、こう結んだ。

《本件を重く受け止め、この経験から学び、人としても経営者としても成長し続けることで、信頼を回復してまいります。どんな状況でも謙虚な気持ちと感謝を忘れず、誠実に歩みを進めてまいります》

■“通常運転”再開で起きた騒動中からの「変化」

疑惑が浮上して以降、SNSの更新をストップしていた折田氏だが、先述の声明によって約1年ぶりに再開。11月24日にはダリアなどの写真をアップし、《久しぶりに大好きなフラワーショップへ行きました お花はどんな時でも元気をくれます！今週も気合いを入れて頑張りたいと思います #お花のある生活》と意気込んだ。

さらに、11月28日には飲食店で頬に手を当てて笑顔を見せる自身の写真をアップし、冒頭のように綴ると、《ぼちぼち発信も再開していこうかなと思います》と宣言した。その言葉通り、11月30日には大阪で開催されているクリスマスマーケットを訪れた様子を収めたリール動画を投稿。ストーリーズも積極的に更新しており、岡山県下津井のタコを食べる様子や、橋をバックにポーズを決めた全身カットなどを公開している。

折田氏のInstagramは休止前には週1〜2回の投稿があった。今回の再開で更新頻度が戻ったと同時に“ある変化”も――。

「折田氏は自身のコラムが注目を集めて以降、一連の記事を削除し、各メディアの取材にも回答せず、沈黙を貫いていました。すると何の説明もなかったことから、折田氏への風当たりが強くなり、ネット上では誹謗中傷があふれることに。一部では行き過ぎた“人格攻撃”まで見られました。

そうした事態を受けてか、折田氏は騒動の最中、Instagramのコメント欄を制限したのです。しかし、再開後はコメント欄を開放し、騒動前の“通常運転”に戻りました。不起訴になったことで、ようやく本来の生活に戻れるという思いなのでしょう」（前出・全国紙社会部記者）