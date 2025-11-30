2025年11月24日0時から12月1日23時59分まで、Amazonで「Amazon ブラックフライデー 2025」が実施されています。このブラックフライデーに乗じて、ユーザーの個人情報を盗もうとするフィッシング攻撃が増加していると、Amazonが警告しました。Holiday shoppers targeted as Amazon and FBI warn of surge in account takeover attacks | Malwarebyteshttps://www.malwarebytes.com/blog/news/2025/11/holiday-shoppers-targeted-as-