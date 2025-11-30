ライフスタイルブランドLaline〈ラリン〉の2026年福袋が、2025年12月3日(水)よりオンラインショップにて数量限定で予約開始♡6,000円・12,000円の2つの価格帯で、人気アイテムをたっぷり詰め込んだ豪華セット♪オンライン予約購入限定でピンクコットンサックのプレゼントもあり、年始の自分へのご褒美やギフトにもぴったりです。 6,600円福袋のラインナップ ベルガモットパチュリ福袋：バス＆ボディバブル250ml オー