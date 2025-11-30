Lalineの福袋2026♪オンライン限定でピンクコットンサック付き

ライフスタイルブランドLaline〈ラリン〉の2026年福袋が、2025年12月3日(水)よりオンラインショップにて数量限定で予約開始♡6,000円・12,000円の2つの価格帯で、人気アイテムをたっぷり詰め込んだ豪華セット♪オンライン予約購入限定でピンクコットンサックのプレゼントもあり、年始の自分へのご褒美やギフトにもぴったりです。

6,600円福袋のラインナップ

ベルガモットパチュリ福袋：バス＆ボディバブル250ml オーシャン、ボディソフレ50g ベルガモットパチュリ、ボディスクラブ240g ベルガモットパチュリ、ハンドクリーム30g ベルガモットパチュリ、ヘアケア3STEPサシェVCC

セレスティアル福袋：バス＆ボディバブル350ml セレスティアル、ボディミスト100ml セレスティアル、ボディクリーム200ml セレスティアル、★一点ランダムでコスメ入り

スノーホワイト福袋：バス＆ボディバブル500ml スノーホワイト、ハンドクリーム100ml スノーホワイト、ボディクリーム60ml セレスティアル、ピーリングボディクリーム50g シア＆ククイ

バニラピンクペッパー福袋：バス＆ボディバブル500ml バニラピンクペッパー、ボディクリーム200ml バニラピンクペッパー、ボディミスト100ml セレスティアル、★一点ランダムでミニライフスタイルアイテム入り

6,600円（税込）の福袋は「ベルガモットパチュリ」「セレスティアル」「スノーホワイト」「バニラピンクペッパー」の4種類♡

12,000円福袋のラインナップ

福袋A：ボディクリーム200g ベルガモットパチュリ、ボディミスト100ml セレスティアル、ハンドクリーム60ml セレスティアル、バス＆ボディバブル250ml オーシャン、アロマティックスキントナー150ml、リッチスリーピングクリーム50ml、★一点ランダムでフェイシャルアイテム

福袋B：ボディミスト100ml セレスティアル、バス＆ボディバブル250ml オーシャン・バイオレットアンバー、ボディスクラブ500g バイオレットアンバー、アロマティックスキントナー150ml、ピーリングボディクリーム50g シア＆ククイ、リッチボディクリーム50g シア＆ククイ、シマーリングオイル100ml シア＆ククイ

福袋C：バス＆ボディバブル250ml バイオレットアンバー、ボディスクラブ240g バイオレットアンバー、アロマティックスキントナー150ml、クレンジングムース150ml、イドラリッチモイスチャライザー50ml、ミニフレグランスキット ホワイトアイリス

12,000円（税込）の福袋はA・B・Cの3種類で、約24,000円相当の豪華セット♡

Laline福袋で贅沢な新年を♡

オンラインショップでは2025年12月3日(水)12:00より予約販売開始、6,000円・12,000円の福袋全7種類が揃います♡

オンライン限定購入でピンクコットンサックもプレゼント。年始には各店舗で店頭販売も予定。

人気アイテムをお得に楽しめるチャンスです♪贅沢な新年をLaline福袋でスタートさせましょう。