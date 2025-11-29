「父の介護費を毎月7万円負担してきたのに、家はすべて長男に譲ると言われました。」 こういった事例は、実はいまだに少なくありません。親のために尽くした次男側からすれば、これを苦しいと思うのは人として当然です。 そこで、親が「兄弟のうち一部を相続で優遇させる」と言った場合に、他の兄弟は何ができるのか、介護での貢献が相続に及ぼす影響について解説します。 介護をしても自動的に相続権が増えるわ