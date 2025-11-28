大分市佐賀関の大規模火災で、立ち入り禁止区域内に一時的に入ることができる許可証の運用が28日から始まり、一部の被災者が自宅に戻りました。 【写真を見る】被災者が一時帰宅立ち入り許可証の運用始まる大分市佐賀関大規模火災 大規模火災で大分市は現場周辺を消防警戒区域に指定し、立ち入りを禁止しています。こうしたなか、自宅が全焼していない住民を対象に生活用品などを取りに行けるようにするため、立ち入り許可証