バーガーキング®から、にんにくファン待望の超大型バーガー『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』が2025年11月28日（金）より期間・数量限定で登場♡総重量525g、総カロリー1,638kcalの迫力満点バーガーは、直火焼きビーフパティ4枚とチェダーチーズ4枚に特製ガーリックソースをたっぷり使用。購入特典としてオリジナルス