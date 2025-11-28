バーガーキング®のにんにく超大型バーガー「ザ・ワンパウンダー」登場

バーガーキング®から、にんにくファン待望の超大型バーガー『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』が2025年11月28日（金）より期間・数量限定で登場♡総重量525g、総カロリー1,638kcalの迫力満点バーガーは、直火焼きビーフパティ4枚とチェダーチーズ4枚に特製ガーリックソースをたっぷり使用。購入特典としてオリジナルステッカーも数量限定で提供されます。

にんにくの旨味×4枚ビーフの超大型バーガー

『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』は、とてつもなく極厚バーガーになっています。

内容は、直火焼きの100％ビーフパティ4枚に、チェダーチーズ4枚、ピクルスを重ね、ガーリックペースト・フライドガーリック・ガーリックパウダーの3種のにんにくを使用した特製ソースで仕上げています。

ケチャップとマスタード、チリペッパー、ブラックペッパーも効かせ、パンチのある味わいを楽しめます。単品1,990円、セット2,290円。

購入特典♡数量限定オリジナルステッカー

『ザ・ワンパウンダー』を1つ購入すると、数量限定でオリジナルステッカーを1枚プレゼント♡

ハーフカットで注文すると食べやすく、真ん中から肉汁たっぷりのビーフを楽しめます。食べ応え抜群のバーガーと限定ステッカーで、SNS映えも抜群の満足感です♪

販売情報・注意事項

発売日は2025年11月28日（金）、一部店舗で販売時間や取り扱いが異なります。セットはフレンチフライ(S)とドリンク(M)付き。数量限定のため、売り切れ次第終了。

また特製ガーリックソースには辛味成分を含むため、辛いものが苦手な方は注意。『にんにく・ガーリックバーガー』シリーズも好評販売中です。

にんにく好き必見♡バーガーキング®で極上体験



バーガーキング®の『にんにく・ガーリック ザ・ワンパウンダー』は、直火焼きビーフ4枚と特製ガーリックソースで、にんにくの旨味を極限まで堪能できる超大型バーガー♡

単品1,990円、セット2,290円で購入特典にオリジナルステッカーも。数量限定販売のため、大型バーガー好きもにんにくファンもお早めにチェックがおすすめです♪