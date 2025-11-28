俳優の谷原章介（53）が28日、MCを務めるフジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に福岡からリモート出演した。番組冒頭、佐々木恭子アナウンサーが「本日、谷原さんは番組収録の為、福岡からの出演です」と報告した。リモート出演となった谷原は「よろしくお願いします。私、昨日遅くまで博多におりまして、飛行機乗りそびれまして…」と頭を下げ「申し訳ないんですが、今日は博多からお送りさせて下さ