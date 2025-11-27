香港の高層マンションで大規模な火災が発生しています。これまでに36人が死亡し、279人が行方不明です。【映像】焼け焦げたマンション（消火活動の様子）現地時間26日午後3時ごろ、北部・大埔の高層マンションで火災が発生しました。地元メディアによりますと、これまでに36人が死亡し、7人の重体を含む29人がけがをしました。279人が行方不明になっています。外務省によりますと、現時点で日本人の被害は確認されていません