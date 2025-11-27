11月26日に行なわれたU-17アジアカップ予選の第３節で、グループAの開催国・中国がブルネイと対戦。12−０で圧勝し、３連勝を飾った。第２節の東ティモール戦で14−０と大勝した中国は、勢いそのままにこの試合でも怒涛のゴールラッシュを披露。11分にチャオ・ソンユアンがヘッドで決めた先制点を皮切りに前半だけで６ゴールを奪うと、後半も攻撃の手を緩めず、６点を追加した。チャオ・ソンユアンはなんと一人で６発を叩き込