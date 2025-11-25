ソラシドエアは、熊本地震の発生10年となる来年4月から、特別デザインの航空機を運航すると発表しました。 【写真を見る】ソラシドエア「Go！forwardくまもと号」14路線すべてで特別機を運航へ ソラシドエアが運航するのは、「Go！forward（ゴーフォワード）くまもと号」と名付けた特別機です。※Go！forward＝前進 熊本地震では、熊本県内で大きな被害が出たことから、10年の節目となる来年4月から2年間、復興と