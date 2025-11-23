»æ½ñÀÒ15¡ó´Ô¸µ¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡Ú²èÁü¡Û»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡Ö6148¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡×¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤Ã¤¿Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¡£¤Ê¤«¤Ç¤â¤ªÆÀ¤Ê¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ê¤Î¤¬¡¢¡ÖAmazonÈÎÇä¤Î»æ½ñÀÒ¤¬ºÇÂç15¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡Ê¡Á12·î1Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£5000ºý°Ê¾å¤ÎÂÐ¾ÝËÜ¤òÇã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¯¤ªÆÀ¤Ê´ü´Ö¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¡È15¡ó´Ô¸µ¡É¤Ï¡¢½ñÀÒ¤´¤È¤Ë¸µ¡¹¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë ÄÌ¾ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¹ç»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ý¥¤