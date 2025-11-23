¡Ö¤í¡¢6,000¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ⁉¡×Amazon¤¬»æ½ñÀÒ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇÆæ¤ÎÂçÈ×¿¶¤ëÉñ¤¤Ãæ¡ÚAmazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¡Û
¡Ú²èÁü¡Û»×¤ï¤ºÆóÅÙ¸«¤·¤¿¡Ö6148¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¡×
¤¤¤è¤¤¤è»Ï¤Þ¤Ã¤¿Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼2025¡£
¤Ê¤«¤Ç¤â¤ªÆÀ¤Ê¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ê¤Î¤¬¡¢
¡ÖAmazonÈÎÇä¤Î»æ½ñÀÒ¤¬ºÇÂç15¡ó¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¡Ê¡Á12·î1Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£
5000ºý°Ê¾å¤ÎÂÐ¾ÝËÜ¤òÇã¤¦¤À¤±¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤â¤è¤ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤·¤Ã¤«¤ê¤Ä¤¯¤ªÆÀ¤Ê´ü´Ö¤Ç¤¹¡£
¤³¤Î¡È15¡ó´Ô¸µ¡É¤Ï¡¢½ñÀÒ¤´¤È¤Ë¸µ¡¹¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤ë ÄÌ¾ï¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¹ç»»¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î¿ô»ú¤¬°ìµ¤¤ËÄ·¤Í¾å¤¬¤ë¾¦ÉÊ¤¬Â¿È¯Ãæ¡£
¤³¤ì¤¬¹ç»»¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡È¥Ð¥°¤Ã¤¿¹â´Ô¸µ¡É¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º¤Ïº£²ó¤Î¡È¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¥Ð¥°¤Ã¤Æ¤ë3¾¦ÉÊ¡É¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£´Ô¸µÎ¨¤¬¤È¤Ë¤«¤¯¥ä¥Ð¤¤¤Î¤Ï¡ÖÎò»Ë¤Þ¤ó¤¬¥»¥Ã¥È¡×
¢£ ¡ ³ÑÀî¤Þ¤ó¤¬³Ø½¬¥·¥ê¡¼¥º ÆüËÜ¤ÎÎò»Ë Á´16´¬+ÊÌ´¬5ºýÄêÈÖ¥»¥Ã¥È¡Ê26¡ó´Ô¸µ¡Ë
²Á³Ê¡§23,760±ß
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§6,148¡Ê26¡ó¡Ë
¢ª ¼Â¼Á¡§17,612±ß¡Ê1ºý¤¢¤¿¤êÌó839±ß¡Ë
¥ì¥Ó¥å¡¼¡§¡ú4.6¡Ê24¡Ë
¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡¢Â©»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬6,148¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤ÎÊ¸»ú¤ò¸«¤ÆÆóÅÙ¸«¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ìó6,000¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¤Ê¤ó¤Æ´°Á´¤Ë¥Ð¥°¡Ä¡£ÌÌÇò¤¯ÆÉ¤ó¤Ç³Ø½¬¤Ç¤¤Æ¼õ¸³ÂÐºö¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤½¤í¤¨¤ë¤Ê¤éº£¤Ç¤¹¡ª
¢£ ¢ ³ÑÀî¤Þ¤ó¤¬³Ø½¬¥·¥ê¡¼¥º À¤³¦¤ÎÎò»Ë Á´20´¬+ÊÌ´¬2ºýÄêÈÖ¥»¥Ã¥È¡Ê17¡ó´Ô¸µ¡Ë
²Á³Ê¡§27,280±ß
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§4,638¡Ê17¡ó¡Ë
¢ª ¼Â¼Á¡§22,642±ß¡Ê1ºý¤¢¤¿¤êÌó1,028±ß¡Ë
¥ì¥Ó¥å¡¼¡§¡ú4.2¡Ê14¡Ë
¢£ £ ³ÑÀî¤Þ¤ó¤¬³Ø½¬¥·¥ê¡¼¥º À¤³¦¤ÎÎò»Ë Á´20´¬ÄêÈÖ¥»¥Ã¥È¡Ê15¡ó´Ô¸µ¡Ë
²Á³Ê¡§24,200±ß
¥Ý¥¤¥ó¥È¡§3,630¡Ê15¡ó¡Ë
¢ª ¼Â¼Á¡§20,570±ß¡Ê1ºý¤¢¤¿¤êÌó1,028±ß¡Ë
¥ì¥Ó¥å¡¼¡§¡ú4.5¡Ê294¡Ë
¢£ ¤µ¤é¤Ë¡Ö»æ½ñÀÒ¤Þ¤È¤áÇã¤¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤âÆ±»þ³«ºÅÃæ¡ª
¤³¤³¤«¤é¤¬¡È¤ªÆÀ¤Î¥À¥á²¡¤·¡É¡£
Amazon¤Ç¤Ï¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼´ü´ÖÃæ¡¢»æ½ñÀÒ¤ò¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤¦¤ÈÄÉ²Ã¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬¤â¤é¤¨¤ë¡Ö»æ½ñÀÒ¤Þ¤È¤áÇã¤¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡×¤â¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£»æ½ñÀÒ¤Þ¤È¤áÇã¤¤¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó
´ü´Ö¡§³«ºÅÃæ¡Á12·î1Æü¡Ê·î¡Ë23:59
2¡Á4ºý¡§ºÇÂç2%
5¡Á9ºý¡§ºÇÂç5%
10ºý°Ê¾å¡§ºÇÂç12%
¡ÒÃí°ÕÅÀ¡Ó
¡ü1Ì¾ÍÍ¡¢1¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¤Ä¤3²ó¤Þ¤ÇÅ¬ÍÑ
¡ü ¥»¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤Ï²¿ºýÆþ¤Ã¤Æ¤Æ¤â¡È1ºý°·¤¤¡É
¡ü 1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Ä¤ºÇÂç1,800¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü AmazonÈÎÇä¤Î»æ½ñÀÒ¤Î¤ßÂÐ¾Ý
Îò»Ë¤Þ¤ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ï 21ºýÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â1ºý°·¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Â¾¤Î»æ½ñÀÒ¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡È¤µ¤é¤Ë¡É¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹
Îã¤¨¤Ð¡§
¡¦Îò»Ë¤Þ¤ó¤¬¥»¥Ã¥È¡Ê¡á1ºý°·¤¤¡Ë
¡Ü
¡¦»æ½ñÀÒ2ºý¡Ê³Ø½¬¤Þ¤ó¤¬¡¦¿Þ´Õ¤Ê¤É¡Ë
¤³¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ò 1²ó¤ÎÃíÊ¸¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤¦ ¤È¡Ä¡Ä
»æ½ñÀÒºÇÂç15¡ó´Ô¸µ
¡Ü
¤Þ¤È¤áÇã¤¤ÄÉ²Ã¥Ý¥¤¥ó¥È¡ÊºÇÂç1,800pt¡Ë¤³¤Î2ÃÊ³¬¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼Ãæ¤Ë»æ½ñÀÒ¤òÇã¤¦¤Ê¤é¡¢¡È¤Þ¤È¤á¤Æ1²ó¤Ç¹ØÆþ¡É¤¬³Î¼Â¤ËºÇ¶¯¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤áÇã¤¤¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¤Î¤Ï¥³¥ì¡ª
°Ê²¼¤Ï¿Íµ¤½ñÀÒ¤Ê¤¦¤¨¡¢ºÇÂç15%¥Ý¥¤¥ó¥È´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥óÂÐ¾Ý¤Î¤¿¤á¹â´Ô¸µ¡ª
▶¡Ö¤â¤Ã¤È¤¹¤´¤¹¤®¤ëÅ·µ¤¤Î¿Þ´Õ ¶õ¤Î¤Õ¤·¤®¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤ï¤«¤ë!¡×¡§¡ï1,375¡Ê184pt (13%)¡Ë
▶¡ÖÃÏÍý¤¬¤ï¤«¤ì¤ÐÀ¤³¦¤¬¤ï¤«¤ë! ¤¹¤´¤¹¤®¤ëÃÏÍý¤Î¿Þ´Õ¡×¡§¡ï1,430¡Ê194pt (14%)¡Ë
¢£·ëÏÀ¡§º£Ç¯¤ÎÎò»Ë¤Þ¤ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ï¡ÈÇã¤ï¤Ê¤¤¤ÈÂ»¡É¥ì¥Ù¥ë
¡ü 15¡ó´Ô¸µ¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ÇÂçÉý¥Ý¥¤¥ó¥È
¡ü Îò»Ë¤Þ¤ó¤¬¥»¥Ã¥È¤Ï¡ÈºÇÂç26¡ó´Ô¸µ¡É
¡ü ¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤Î¤¦¤¨AmazonÈÎÇä¤Î»æ½ñÀÒ¤ò°ì½ï¤ËÇã¤¨¤Ð¡Ö¤Þ¤È¤áÇã¤¤¥Ü¡¼¥Ê¥¹¡×¤â¤â¤é¤¨¤ë¡£
Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼°Ê³°¤Ç¤Ï¤Þ¤º¼Â¸½¤·¤Ê¤¤´Ô¸µÎ¨¡Ä¡£
²æ¤¬²È¤ÎÂ©»Ò¤â¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ²¿ÅÙ¤â·«¤êÊÖ¤·ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¥·¥ê¡¼¥º¡£Âç¿Í¤¬ÆÉ¤ó¤Ç¤âÌÌÇò¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£
¼õ¸³ÍÑ¡¢³Ø½¬ÍÑ¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤âºÇ¶¯¤Ç¤¹¡ª
Amazon¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Õ¥é¥¤¥Ç¡¼´ü´Ö°Ê³°¤À¤È¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î´Ô¸µ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Þ¤º¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤Ï¡Ä¡£
ºß¸ËÀÚ¤ìÁ°¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
