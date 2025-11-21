第104回全国高校サッカー選手権大会が12月28日に開幕します。そんな中、大会出場校や県予選の準優勝校では、部員による不祥事が相次いでいます。新聞やテレビなどの報道によると、大阪府の代表校である興国高校のサッカー部員数人が11月2日夜、府内の飲食店で酒を飲んでいたことが発覚し、ネット上では波紋が広がりました。同校は同月15日、飲酒した部員を除くメンバーで大会に出場すると発表しました。【要注意】「えっ…」こ