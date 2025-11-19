ネット時代が生んだ「選挙の異端児」2025年11月9日、兵庫県警は元参議院議員の立花孝志容疑者を名誉毀損の容疑で逮捕した。街頭演説やSNSで、1月に亡くなった兵庫県の竹内英明元県議に対して、虚偽の発言を繰り返すなどし、名誉を傷つけた疑いが持たれている。竹内氏は、兵庫県の内部告発文書の真偽を調べる県議会調査特別委員会（百条委員会）の委員を務めていた。この逮捕までの経緯には、2024年11月に行われた兵庫県知事選と深