スポーツシューズメーカーのニューバランスが11月14日、日本公式Xを更新。アスリート契約を結ぶドジャースの大谷翔平（31）の限定Tシャツを販売することを伝えた。 ニューバランスは「Four MVPs. One Unicorn. ４度のMVP、唯一のユニコーン」と前置きし、「ニューバランス契約アスリートである #大谷翔平 選手の本年度の歴史的な偉業を祝福する、ユニコ&#