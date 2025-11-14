ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は、11月14日から「特製ガーリックソース」と「スパイシーガーリックフレーク」を使ったバーガー2品を、期間限定で発売している(一部店舗を除く)。新たに販売を開始したのは「スパイシーにんにく･ガーリックバーガー」と「ダブルスパイシーにんにく･ガーリックバーガー」の2品。また同時に、「特製ガーリックソース」を使った人気商品「にんにく･ガーリックバーガー」と「ダブルにんにく･ガ