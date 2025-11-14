【バーガーキング】“ガツンとくる”にんにくソースと辛味「スパイシーにんにく･ガーリックバーガー」期間限定で発売/人気商品も復活販売

ハンバーガーチェーン「バーガーキング」は、11月14日から「特製ガーリックソース」と「スパイシーガーリックフレーク」を使ったバーガー2品を、期間限定で発売している(一部店舗を除く)。

新たに販売を開始したのは「スパイシーにんにく･ガーリックバーガー」と「ダブルスパイシーにんにく･ガーリックバーガー」の2品。

また同時に、「特製ガーリックソース」を使った人気商品「にんにく･ガーリックバーガー」と「ダブルにんにく･ガーリックバーガー」の2品を期間限定で復活販売している。ラインアップは以下の通り。いずれも税込価格で表記。

〈“ガツンとくる旨さ”の特製ガーリックソースを使用〉

◆「スパイシーにんにく･ガーリックバーガー」

価格:単品790円/セット1,090円

直火焼きの100%ビーフパティに、チェダーチーズ2枚とピクルスを重ねたチーズバーガー。ケチャップとマスタードに加え、ガーリックペースト･フライドガーリック･ガーリックパウダーの3タイプのにんにくとチリペッパーとブラックペッパーを効かせた「特製ガーリックソース」と、“クセになる”辛さとうま味が特徴の「スパイシーガーリックフレーク」を挟んで仕上げた。

「スパイシーにんにく･ガーリックバーガー」

◆「ダブルスパイシーにんにく･ガーリックバーガー」

価格:単品1,190円/セット1,490円

直火焼きの100%ビーフパティ2枚とチェダーチーズ4枚、ピクルスを挟んだ、ボリューム感のあるチーズバーガー。同様のガーリックソースとフレークで仕上げている。

「ダブルスパイシーにんにく･ガーリックバーガー」

再登場となる「にんにく･ガーリックバーガー」、「ダブルにんにく･ガーリックバーガー」のバーガー構成は、「スパイシーガーリックフレーク」を除き、それぞれ上記と同様(シングル版とダブル版)。「特製ガーリックソース」をシンプルに味わえる商品となっている。

◆「にんにく･ガーリックバーガー」

価格:単品690円/セット990円

「にんにく･ガーリックバーガー」

◆「ダブルにんにく･ガーリックバーガー」

価格:単品1,090円/セット1,390円

「ダブルにんにく･ガーリックバーガー」

【注意事項】(抜粋)

※セットはフレンチフライ(S)とドリンク(M)となる

※モーニング実施店舗では10:30以降に販売開始

※「東京競馬場店」や「京都競馬場店」など、一部店舗では取り扱いがない

※店舗により、販売時間帯が異なる

※店舗の状況により販売を一時中止する場合あり

※予告無く商品設計、価格が変わる場合あり

※画像はイメージ

「特製ガーリックソース」を使った商品、期間限定で販売